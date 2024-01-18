Рынок вторичного жилья "практически мертв" – риэлторы

Вторичный сегмент на рынке недвижимости "практически мертв", говорят риэлторы. Всплеск активности сделок с таким видом жилья в 2023 году они связывают с паническими настроениями и опасениями участников рынка, что дальше условия ипотечного кредитования будут еще хуже. Ситуацией пользуются "скупщики".

"Было какое-то количество спешных панических по сути продаж. <…> Довольно давно уже велись все эти разговоры о том, что будут сильно ухудшены условия по ипотеке, это (всплеск активности – прим. ред.) некое опережающее стремление хоть как-то задачу порешать, пока условия не стали неприемлемыми, что и произошло во второй половине 2023 года. В результате тех действий, которые были предприняты Центробанком, сегодня вторичный сегмент практически мертв", - цитирует радио "Говорит Москва" почетного члена Российской гильдии риелторов Олега Самойлова.