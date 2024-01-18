Shot: Обыски проходят в московских офисах Wildberries

Силовики проводят обыски во всех московских офисах Wildberries, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, оперативные мероприятия проходят в головном офисе на Большом Каретном и в филиале на Ленинской Слободе. SHOT утверждает, что изымается вся документация по сгоревшему в Шушарах складе.

Напомним, пожар на складе Wildberries произошел 13 января, кровля и стены обрушились почти по всей площади возгорания. Огонь охватил 75 тыс. кв. м. сообщалось, что МЧС рассматривает три версии пожара на складе Wildberries, среди них — поджог.

Госстройнадзор заявил, что здание сгоревшего в питерских Шушарах склада Wildberries не было введено в эксплуатацию, ведомство не давало такого разрешения. Из обязательных бюрократических процедур владельцам в 2022 году было выдано лишь заключение о соответствии построенного здания.