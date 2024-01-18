В Белгороде отменили проведение крещенских купаний

Власти Белгорода решили не проводить на территории города крещенские купания в связи со сложившейся оперативной обстановкой.

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Белгородской области Сергей Потапов, 8 мест для купания в городе Белгороде и одно в селе Шопино Яковлевского округа оборудованы не будут.

Он призвал местных жителей отнестись с пониманием к принятым мерам безопасности, передает РИА Новости.

Напомним, в последние дни 2023 года и в начале 2024-го ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Погибли несколько десятков человек, пострадали несколько сотен. В январе обстрелы продолжились. Ранее сообщалось, что остановки общественного транспорта в Белгороде начали укреплять мешками с песком. Также в городе установили три модульные конструкции, которые в случае ракетной опасности можно будет использовать как укрытие.