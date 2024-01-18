18 Января 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Девять тысяч жителей Новосибирской области получили возможность квалифицированного медобслуживания в новой амбулатории, возведенной по нацпроекту

Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Новосибирский район проконтролировал готовность к открытию нового здания амбулатории в посёлке Мичуринский и началу приёма пациентов. Это медучреждение откроет свои двери для пациентов уже в понедельник, 22 января.

Глава региона высоко оценил качество работ на объекте и поставил задачи по улучшению организации медицинского обслуживания населения.

медицина, здравоохранение, поликлиника(2024)|Фото: nso.ru

"Настаиваю, чтобы при обновлении подобных зданий, улучшении условий работы медиков мы получали дополнительные эффекты в виде сокращения количества поездок в Краснообск или Новосибирск, изменения маршрутизации, расширения зоны обслуживания, обеспечения потребностей растущей численности населения, если мы говорим про жилищное строительство. Важно усилить масштабы диспансеризации и профилактической работы. У населения при открытии таких новых объектов сразу возрастают требования, поэтому, помимо новых условий, надо ещё и формировать новые отношения", – подчеркнул Андрей Травников.

травников(2024)|Фото: nso.ru

Как пояснили Накануне.RU в пресс-службе Правительства Новосибирской области, этот медицинский объект является социально-значимым для жителей района. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021–2025 годы», утверждённой постановлением Правительства Новосибирской области, в посёлке Мичуринский Новосибирского района в 2023 году введена в эксплуатацию врачебная амбулатория мощностью 100 посещений в смену, общей площадью 1 747,66 кв. м. Численность обслуживаемого населения составляет 8 725 человек, в т. ч. взрослого 7 080 чел., детского – 1 645 чел. Планируется обслуживать: посёлки Мичуринский, Элитный и Юный Ленинец.

Оснащение амбулатории осуществлялось в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России.

врачебный кабинет, стоматология(2024)|Фото: nso.ru

В амбулатории предусмотрены помещения взрослого и детского отделений с раздельными входами. Детское отделение включает кабинеты: доврачебной помощи, педиатра, прививочный, процедурный, взятия проб крови; колясочный. Взрослое отделение включает кабинеты: доврачебного приёма и неотложной помощи, терапевта, стоматолога-терапевта, акушера-гинеколога, физиотерапии, процедурный, прививочный, взятия проб крови, а также дневной стационар на 5 мест.

амбулатория(2024)|Фото: nso.ru

Срок реализации объекта: 2021-2023 годы. Всего на это было выделено 228,29 млн рублей, в том числе из областного бюджета 138 млн руб. На территории врачебной амбулатории имеются парковочные места для личного транспорта и санитарных автомобилей. Остановка общественного транспорта находится в шаговой доступности. Участки улично-дорожной сети непосредственно прилегают к амбулатории. На участке примыкания к дорожной сети – асфальтобетонное покрытие.

поликлиника, здравоохранение, медицина(2024)|Фото: nso.ru

Теги: амбулатория, андрей травников, здравоохранение, нацпроект, медики, пациенты


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