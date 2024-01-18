40 человек пострадали во время протестов в башкирском Баймаке

В результате акции протеста в башкирском городе Баймаке пострадали 40 человек, в том числе 22 сотрудника полиции и 18 протестующих, им потребовалась помощь врачей, передает Baza.

Источники издания сообщают, что чаще всего пострадавшие жаловались на симптомы после применения слезоточивого газа – его использовали силовики. Госпитализация в итоге никому не потребовалась.

Также были повреждены два служебных автобуса.

Ранее были возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы в отношении представителя власти.

Поводом для столкновений стал приговор Фаилю Алсынову*, его приговорили к четырем годам колонии по ст. 282 УК РФ – из-за его слов на митинге в прошлом году.