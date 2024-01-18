Лукашенко охарактеризовал отношения Москвы и Минска

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров высказался об отношениях Минска и Москвы.

"Мы, Россия и Беларусь, суверенные, независимые государства. И из этого надо исходить, принимая те или иные решения. И, как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которые на планете никто не знал и не знает", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Отношения двух стран, какими бы хорошими они ни были, должны совершенствоваться. Но при любых изменениях, нововведениях нужно помнить в первую очередь о суверенитете и независимости.

"Система общая, похожая, но должны быть два суверенных, независимых государства", - сказал Лукашенко.