Замглавы департамента по развитию туризма Свердловской области ушел в отставку

Заместитель директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин покинул свой пост.

Как сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора, Патанин ушел в отставку. На должности замдиректора чиновник работал около двух лет. Ранее он трудился в Корпорации развития Среднего Урала и АО "Центр компетенций ГЧП".

"Сейчас ему подыскали вакансию, не связанную с госслужбой", - пишет канал, не уточняя, что это за работа.

Стоит отметить, что в данный момент на официальном сайте департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Юрий Патанин все еще числится заместителем главы ведомства Эльмиры Тукановой.