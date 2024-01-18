В Югре злоумышленник украл из магазина иконы и пытался их сжечь

В Березовском районе Югры полицейские установили подозреваемого в краже икон из магазина в селе Саранпауль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Сообщение о краже поступило в августе 2021 года. Злоумышленник не смог проникнуть внутрь магазина и разбил окно. После - вытащил оттуда то, до чего смог дотянуться. Добычей стали три церковные иконы стоимостью 3 тыс. руб. Продать иконы он не смог, потому попытался их сжечь на пустыре. Два изображения святых уцелели и спустя несколько дней были обнаружены сотрудниками полиции.



По факту кражи из магазина следователями ОМВД России по Березовскому району было возбуждено уголовное дело по п. "б" ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Преступление оставалось нераскрытым, однако во время розыскных мероприятий правоохранители смогли установить личность подозреваемого.

Им оказался 22-летний местный житель. Он признался в содеянном и сообщил, что надеялся похитить из магазина дорогие товары и продать их. В настоящее время фигурант находится под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.