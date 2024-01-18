Украинский омбудсмен выступил против расширения полномочий военкомов

У сотрудников военкоматов (на Украине они переименованы в ТЦК - территориальные центры комплектования) нет права отлавливать людей для их мобилизации или даже проверять документы. Об этом заявил уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", - подчеркнул Лубинец.

На Украине проведение мобилизации в последние месяцы еще больше ужесточилось, и это планируется узаконить. В Раду был внесен законопроект, но после резкой критики он был отозван на доработку. Лубинец выступил против того, чтобы полномочия ТЦК были расширены. По конституции они не могут участвовать в ограничении прав граждан, даже во время военного положения. И он не понимает, почему им, при всех жалобах граждан, только добавляют полномочий. Также он против того, чтобы ТЦК запретил гражданину распоряжаться своим имуществом, как планировалось в первоначальной редакции.

На днях глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что те, кто уклоняется от мобилизации, не имеют права "жить полноценной жизнью".

Накануне.RU уже писало о том, что законопроект об ужесточении мобилизации, как и сам новый виток мобилизации, вызвал на Украине резкую критику экспертов, общественных деятелей и даже политиков, чего раньше не было.



