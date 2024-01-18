В зоне ответственности "Россети Урал" заработали 53 новые электрозаправки

В Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае в прошлом году заработали 53 новые точки, где можно зарядить электромобиль. С адресами размещения новых зарядных установок можно ознакомиться на сайте компании. В среднем, электромобилисты тратят на одну зарядку 40 минут и 365 рублей.

49 станций были подключены к сетям компании в рамках федеральной программы по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в РФ. Из них 18 ЭЗС подключены в Пермском крае, еще 18 – в Свердловской области в Екатеринбурге и 13 – в Челябинской области.

Еще четыре точки появились, благодаря программе "Развитие зарядной инфраструктуры ПАО "Россети Урала» 2020–2025 гг". Три зарядные станции установлены в Екатеринбурге и одна ЭЗС - в городе Миасс Челябинской области. Все четыре зарядные станции оснащены коннектором GB/T – он является стандартным для электромобилей китайского производства, которые стали массово появляться на территории страны.

В этом году, реализуя собственную программу, компания подключит еще 8 зарядных станций для электромобилей: по 2 ЭЗС в Пермском крае и Челябинской области, 4 ЭЗС – в Екатеринбурге.

По выручке от ЭЗС "Россети Урал" заняли третье место после АО "Энергоцентр" и ПАО "Ленэнерго".