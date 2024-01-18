18 Января 2024
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Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Более 290 тысяч "квадратов" недвижимости: "Атомстройкомплекс" подвел итоги 2023 года

Один из крупнейших застройщиков Екатеринбурга – "Атомстройкомплекс" – подвел окончательные итоги по вводу объектов в 2023 году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, общий объем ввода недвижимости составил 290 тысяч 478 квадратных метров. Из них 146 тысяч 551 квадратных метров – жилые и офисные помещения, 18 тысяч 982 квадратных метров – паркинги. 124 тысячи 945 квадратных метров составил объем введенных объектов социальной инфраструктуры, в их числе – Уральский Губернаторский лицей, а также школа №41 – первая в Екатеринбурге, построенная в рамках государственно-частного партнерства.

Новые дома введены в разных районах города: три дома в составе ЖК "NOVA Park" на Широкой речке, два дома в составе ЖК "Нескучный сад" в районе Юг Центра, первый дом комплекса "Repin Towers" на ВИЗе, жилая высотка с пристроенной трехэтажной торговой галереей во флагманском проекте "Discovery Residence" во Втузгородке, а также дома в комплексах "River Park" (Уктус), "Народные кварталы" (Уралмаш) и "Квартал энтузиастов" (Эльмаш). Большинство квартир раскуплено на этапе строительства, 60% сделок совершено с привлечением ипотеки.

школа №41 в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Минувший год войдет в историю рынка жилой недвижимости как год чрезвычайно высокой покупательской активности. Рост продаж жилья по итогам второго полугодия в нашей компании в полтора раза превысил показатели первого полугодия. Основу нашего предложения по жилью составляют востребованные у горожан семейные квартиры с эффективными планировками – кухней-гостиной и разным числом спален, хозяйственными помещениями, с возможностью выбора оптимальной комплектации – с чистовой отделкой, в том числе, улучшенной, а также с мебелью, бытовой техникой и другими предметами домашнего обихода, вплоть до посуды и аксессуаров. Ориентацию на семейных покупателей в 2024 году мы ожидаем и в программе льготной ипотеки, таким образом, наша продуктовая концепция максимально соответствует рыночной конъюнктуре", - рассказал замдиректора по маркетингу "Атомстройкомплекса" Станислав Оханов.

ЖК Repin Towers в Екатеринбурге(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Особенностью девелоперского подхода компании является непрерывное исследование покупательских предпочтений и анализ обратной связи от жителей. Это позволяет своевременно развивать в проектах наиболее востребованные опции – качественно прорабатывать инженерные узлы, оптимизировать планировки, реализовывать в домах соседские центры, коворкинги, открывать в составе жилой застройки нужные жителям предприятия сферы торговли и услуг. "Атомстройкомплекс" также вносит существенный вклад в развитие городской инфраструктуры: проектирует и строит дороги, детские сады и школы, объекты здравоохранения, культуры и спорта.

Всего за 28 лет работы "Атомстройкомплекс" построил в Екатеринбурге более 3 млн квадратных метров недвижимости различного назначения, включая 2,7 млн квадратных метров жилья.

Теги: Атомстройкомплекс, недвижимость, застройщик, итоги


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