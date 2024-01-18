Cовладелец "Петербургского нефтяного терминала" поблагодарил ПВО за уничтожение дронов

Совладелец СП ЗАО "Петербургский нефтяной терминал" Михаил Скигин поблагодарил руководство России за работу ПВО по перехвату беспилотника вооруженных сил Украины.

"Это позволило предотвратить чудовищную катастрофу, результатом которой могли бы быть страшные последствия, человеческие жертвы, гигантский экологический урон Балтике", - сказал "Ъ" Скигин.

Напомним, в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО в ночь на 18 января сбили украинский беспилотник над Московской областью и перехватили БПЛА над Ленинградской областью.

Baza утверждает, что беспилотники были запущены со стороны Украины и пролетели через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области. По данным телеграм-канала, всего было запущено три беспилотника. Два из них были подавлены силами РЭБ и упали в Финский залив, еще один был сбит над территорией нефтеналивного терминала. Обломки дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта, между резервуарами с мазутом.