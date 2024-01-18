Армия Пакистана переведена в режим крайне высокой готовности

Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии чрезвычайно высокой боеготовности, сообщает Reuters со ссылкой на источник в пакистанских силах безопасности.

По его заявлению, пакистанские военные дадут решительный ответ на любые "авантюры" Ирана.

Президент страны Ариф Алви заявил, что Исламабад не пойдет на компромисс в вопросах национальной безопасности и примет "все необходимые меры для защиты своей земли", передает ТАСС.

Соседние государства находятся на грани разрыва дипломатических отношений. Ранее Пакистан нанес удар по территории Ирана с использованием ракет и беспилотников. В заявлении МИДа Пакистана говорится, что удары были нанесены по объектам в провинциях Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Власти Пакистана заявили, что это была "серия высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов". Также утверждается, что несколько террористов были убиты.

Во вторник Иран нанес ракетный удар по территории Пакистана. Иранские государственные СМИ сообщили, что целями ракетных ударов были две базы группировки Джаиш аль-Адль. После этого из Тегерана был отозван посол Пакистана.