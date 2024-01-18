Сидели дома, смотрели телевизор: 73% россиян в новогодние каникулы никуда не поехали

73% россиян не выезжали в новогодние праздники за пределы своего населенного пункта. 26% ездили в другой город или село. Только 1% граждан ездил за границу. Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного после окончания каникул.

В целом каникулами 75% россиян оказались удовлетворены, 19% недовольны, и эта цифра от года к году стабильна, говорит директор по работе с государственными органами власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

66% респондентов хватило восьми выходных дней (а с учетом 30-31 декабря – целых десяти). 18% полагают, что каникулы должны быть короче, 9% (в основном молодежь) хотят увеличения времени праздников.

Родин назвал рекордной сумму, которую в пересчете на одного человека потратили россияне на новогодние поездки – 17 тыс. руб.

49% россиян проводили время с семьей и друзьями, 43% сидели дома, смотрели телевизор. 24% ходили в гости, 22% гуляли на природе, 20% работали. 13% разнообразили досуг походом в кино, театр или на концерт.

Самым популярным направлением для путешествий внутри страны в новогодние каникулы стали Москва и Подмосковье – 13% респондентов ездили именно туда. По 4% побывали в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. На третье место с 3% вырвался Екатеринбург со Свердловской областью. 15% населения были в сельской местности (сюда же входят дачи).