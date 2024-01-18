Владимир Якушев: "Спортивные площадки "шаговой доступности" мотивируют людей на системные занятия физкультурой и спортом"

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев подвел итоги строительства спортивных сооружений "шаговой доступности" на территории округа. Полпред отметил, что повышение уровня обеспеченности жителей объектами спорта - одна из задач федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".

"Спортивные площадки "шаговой доступности" мотивируют людей на системные занятия физкультурой и спортом. При этом реализация таких проектов не требует серьёзных финансовых затрат: их стоимость обычно не превышает 25 млн рублей, при возведении используется типовая проектная документация, - обратил внимание Владимир Якушев. – В соответствии с поручением Президента регионы Уральского федерального округа активно развивали это направление: по итогам проделанной работы оно было признано выполненным и снято с контроля. Однако работа продолжится: подобные спортивные объекты будут и дальше появляться во дворах, парках и скверах".

С 2020 года в регионах УрФО было построено более тысячи малобюджетных спортивных объектов: универсальных круглогодичных залов, многофункциональных площадок во дворах, хоккейных кортов, футбольных полей, воркаут-зон, турниковых и силовых комплексов.

При создании таких объектов учитываются природно-климатические особенности регионов. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе широко распространена практика возведения типовых мобильных мини-спортивных комплексов и лыжных баз, стоимость которых кратно ниже строительства объектов спорта в капитальном исполнении.

Справочно: по данным на конец 2023 года, самый высокий по УрФО уровень обеспеченности жителей спортивными объектами в Курганской области (73%). На Ямале он составляет 66%, в Тюменской области – 64%, в Челябинской и Свердловской областях – 58%, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 50%.