18 Января 2024
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Иностранным представителям коренных народов РФ могут упростить получение вида на жительство

Иностранцам, которые являются представителями коренных народов РФ или имеют родителей из числа представителей таких народов, могут разрешить получать вид на жительство в России упрощенно, без оформления разрешения на временное проживание. Такой законопроект внесен в Госдуму.

Перечень коренных народов, исторически проживающих на территории РФ, которые подпадают под действие законопроекта, предполагается отдать на утверждение Правительству. Отмечается, что сейчас около 20 млн русскоговорящих человек, считающих русский язык родным, а также представителей народов, исторически проживающих на территории России, проживают за ее пределами. И всем им для получения гражданства РФ нужно пройти долгую процедуру, включающую получение разрешения на временное проживание, а затем вида на жительство на территории РФ. Все это может занять около шести лет.

На декабрьском заседании СПЧ президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости системных мер, направленных на помощь по возвращению российских репатриантов из недружественных стран на родину.

Теги: вид на жительство, переселение


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