Замдиректора спортивной школы олимпийского резерва Нижневартовска уволен после обысков

Заместитель директора "Спортивной школы олимпийского резерва" Денис Белевич уволен с занимаемой должности по требованию прокуратуры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Накануне следователи во время обысков в администрации города обнаружили поддельный диплом. По информации СКР, обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий и мошенничестве. По версии следствия, в августе 2021 года Денис Белевич подписал акт приема работ по укладке плитки на территории спортивного комплекса, зная, что подрядчик не выполнил часть работ, на сумму в 1,6 млн руб. Эти деньги были неправомерно перечислены подрядчику, в результате учреждению был причинен материальный ущерб. Уголовное дело также возбуждено и в отношении подрядчика. Они соединены в одно производство, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, совершенных преступлений.

В прокуратуре округа сообщили, что предъявленный при трудоустройстве в спортивную школу диплом высшим заведением не выдавался, а сам Белевич не проходил обучение по указанной в дипломе специальности. Прокуратура направила материалы проверки в ОВД для решения вопроса об уголовном преследовании. Возбуждено уголовное дело по статье "Использование заведомо подложного документа".

После этого прокурор города внес директору спортивной школы представление с требованием об увольнении работника с занимаемой должности. Представление было рассмотрено и удовлетворено.