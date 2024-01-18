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Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Новый лабораторный корпус фармацевтического завода «Ортат» посетил губернатор Костромской области

Сергей Ситников посетил с рабочим визитом крупнейшее фармацевтическое предприятие в Костромской области, которое успешно работает на российском лекарственном рынке более 15 лет. Губернатору доложили о ходе реализации масштабного инвестиционного проекта на заводе «Ортат».

Основным направлением деятельности здесь является производство лекарственных средств, фасовка препаратов в блистеры и организация вторичной упаковки. Ежегодно завод производит более 10 млн упаковок, развивается лекарственное импортозамещение. Сейчас в ассортименте предприятия - 60 наименований препаратов. В штате работает около 400 сотрудников.

Для увеличения производственных мощностей с 2022 года «Ортат» реализует крупный инвестиционный проект. На территории завода построен новый лабораторный корпус, приобретено оборудование для оснащения участков производства упаковки токсичных препаратов и контрольно-аналитической лаборатории.

лабораторный корпус(2024)|Фото: adm44.ru

Как сообщили сегодня губернатору, в настоящее время идут пуско-наладочные работы. Запуск лаборатории запланирован на 2 квартал 2024 года. Общая сумма инвестиций составляет более 237 млн рублей.

лаборатория, фармацевтика(2024)|Фото: adm44.ru

«Аналитическая лаборатория - это химический контроль исходного сырья для производства лекарственных препаратов и промежуточной продукции, а также выпускающий контроль готовых продуктов. На каждый лекарственный препарат есть свой нормативный документ, в котором перечислены все показатели, по которым мы проверяем. Благодаря лаборатории у нас ускорится выполнение испытаний», - рассказала заведующая лабораторией Ксения Старикова.

Отметим, что администрация Костромской области оказывает серьезную поддержку в реализации инвестпроекта. В частности, завод воспользовался мерой поддержки по инвестиционному налоговому вычету. Данный инструмент был разработан по инициативе губернатора Сергея Ситникова. Он дает возможность снизить платежи по налогу на прибыль для компаний, осуществляющих капиталовложения в развитие производства.

ситников(2024)|Фото: adm44.ru

В регионе инвестиционный налоговый вычет действует с 2021 года для предприятий нескольких видов экономической деятельности. А в конце 2023 года в регионе были приняты изменения в законодательство, которые позволят получить инвестиционный налоговый вычет компаниям, которые создают специализированные мастерские, приобретают оборудование, инвентарь и технические устройства для практических и лабораторных занятий. Сегодня инвестиционным налоговым вычетом в регионе помимо «Ортат» также пользуются Галичский автокрановый завод, ООО «Старт» и Костромская ГРЭС.

В ходе обсуждения перспектив развития фармацевтического производства представители предприятия отметили, что испытывают высокую потребность в новых кадрах, в первую очередь, по лаборантам и инженерам по обслуживанию оборудования.

фармацевтика, лаборатория(2024)|Фото: adm44.ru

Губернатор Сергей Ситников поставил задачу во взаимодействии с военной академией РХБ защиты проработать возможность привлечения девушек-студентов к такой работе. А также направления студентов биологического факультета КГУ после окончания вуза для переподготовки с дальнейшим трудоустройством.

Еще один вопрос, который обсуждался в ходе рабочего визита губернатора, касался перевозки сотрудников предприятия из Костромы. По маршруту следования проходят миграционные пути лосей. И для обеспечения безопасности движения глава региона дал поручение организовать работы по формированию полос отвода.

Теги: сергей ситников, фармацевтический завод, инвестиционный проект, лабораторный корпус, завод ортат


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