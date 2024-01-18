Сбитому насмерть уральцу, который полз по дороге, перед этим отказали в госпитализации

В обстоятельствах гибели мужчины, сбитого на трассе в Свердловской области, начал разбираться Следственный комитет. Также ситуацию прокомментировали в областном Минздраве. По некоторым данным, погибшему отказали в госпитализации, хотя сам он работал медиком.

Напомним, все случилось на этой неделе недалеко от уральского поселка Ачит: водитель "Субару Форестер" сбил пешехода, ползущего по дороге на четвереньках. Последний от полученных травм скончался на месте. Позже в СМИ появилась информация, что погибший мужчина чувствовал себя неважно и возвращался из больницы, где его отказались госпитализировать.

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали свою версию событий. По информации, опубликованной в Telegram-канале ведомства, пациент, о котором идет речь, был доставлен на "скорой помощи" в приемный покой Красноуфимской районной больницы.

"После необходимых исследований и постановки диагноза, не связанного с патологиями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами, уральцу назначили амбулаторное лечение. Показаний для госпитализации не было. Бригада "скорой помощи", которая направлялась на адрес в районе места жительства пациента, довезла его до развязки на федеральную трассу около поселка Ачит", - сообщили в Минздраве.

По данным ведомства, после мужчина вышел из автомобиля "скорой" и направился в сторону поселка. Он находился в ясном сознании, его состояние не вызвало беспокойства у медиков.

Фото с места ДТП

Теперь в обстоятельствах будет разбираться Следственный комитет. Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, информация о неоказании помощи больному сейчас проверяется.

"Принимаются меры к опросу очевидцев, сотрудников и руководства больницы, истребованию интересующей следствие документации. По итогам проверки Следственным комитетом будет дана надлежащая объективная правовая оценка произошедшему", - пообещали в ведомстве.

Сегодня стало известно, кем был погибший. Как пишет издание 66.ru со ссылкой на родственников мужчины, он работал медбратом в психиатрической больнице в Екатеринбурге, а с августа жил в Ачите. Уральца похоронили сегодня, у него остался ребенок.