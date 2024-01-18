"Максимально держатся за власть": Лавров – об отмене выборов президента Украины

Владимир Зеленский, отказываясь проводить выборы (парламентские и президентские) в условиях военного конфликта просто желает "как можно дольше оставаться у власти", полагает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Вопрос выборов [на Украине] всплывал, мы слышали, что Запад настоятельно рекомендует Зеленскому такие выборы провести, видимо, рассчитывая, что избирательная кампания и само голосование позволят немножко ввести Зеленского в русло интересов Запада, потому что он все чаще отбивается от рук. Зеленский публично объявил, что он не будет никакие выборы организовывать, потому что идет *****. Это напоминает очередную инсценировку и отражает исключительно желание этого человека и его сподручных максимально держаться за власть", - заявил Лавров на пресс-конференции.