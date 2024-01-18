В СПЧ призвали "ставить на место" национальные диаспоры, проявляющие агрессию

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов заявил, что проявляющие агрессию диаспоры нужно сразу ставить на место.

Пост в своем Telegram-канале общественник опубликовал после заявлений депутата Госдумы Петра Толстого, в которых тот назвал диаспоры мафиозными структурами. После этого вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов потребовал от Толстого извинений.

Кабанов заявление Толстого назвал "совершенно обоснованным", отметив, что он высказал мнение большинства россиян.

"Может быть, это простые русские парни с оскорбительными националистическими выкриками массово избивают на наших улицах простых граждан ради развлечения и "интернет-признания", оскорбляют женщин и нападают на детей?" — написал член СПЧ.

Общественник заявил, что диаспоры ни разу не извинялись "за преступления и беспредел своих земляков".

Также Кабанов добавил, что "тенденция так себе - диаспоры (узбекская, азербайджанская) стали все выше и увереннее поднимать свои головы, проявлять агрессию и озвучивать свои спорные взгляды".

"Возможно, они (диаспоры) так пытаются качнуть ситуацию перед выборами? Посмотрим. Но на место таких надо ставить сразу", — заявил Кабанов.

Напомним, поводом для негодования Толстого стали действия лидера узбекской диаспоры в России Усмана Баратова. Ранее Следственный комитет возбудил на него уголовное дело. По версии следствия, Баратов опубликовал в соцсети "Одноклассники" мем, оскорбляющий участников СВО.