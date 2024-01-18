В СПЧ призвали "ставить на место" национальные диаспоры, проявляющие агрессию

18 Января 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО ДНР и ЛНР Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Костромская область Липецкая область Рязанская область Тульская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Магаданская область Приморский край Хабаровский край Республика Саха (Якутия) Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Кто надул пузырь на жилищном рынке?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Спонсорская лицензия

Общество В России
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В СПЧ призвали "ставить на место" национальные диаспоры, проявляющие агрессию

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Кирилл Кабанов заявил, что проявляющие агрессию диаспоры нужно сразу ставить на место.

Пост в своем Telegram-канале общественник опубликовал после заявлений депутата Госдумы Петра Толстого, в которых тот назвал диаспоры мафиозными структурами. После этого вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов потребовал от Толстого извинений.

Кабанов заявление Толстого назвал "совершенно обоснованным", отметив, что он высказал мнение большинства россиян.

"Может быть, это простые русские парни с оскорбительными националистическими выкриками массово избивают на наших улицах простых граждан ради развлечения и "интернет-признания", оскорбляют женщин и нападают на детей?" — написал член СПЧ.

Общественник заявил, что диаспоры ни разу не извинялись "за преступления и беспредел своих земляков".

Также Кабанов добавил, что "тенденция так себе - диаспоры (узбекская, азербайджанская) стали все выше и увереннее поднимать свои головы, проявлять агрессию и озвучивать свои спорные взгляды".

"Возможно, они (диаспоры) так пытаются качнуть ситуацию перед выборами? Посмотрим. Но на место таких надо ставить сразу", — заявил Кабанов.

Напомним, поводом для негодования Толстого стали действия лидера узбекской диаспоры в России Усмана Баратова. Ранее Следственный комитет возбудил на него уголовное дело. По версии следствия, Баратов опубликовал в соцсети "Одноклассники" мем, оскорбляющий участников СВО.

Теги: спч, диаспоры, толстой, кабанов


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети