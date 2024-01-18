Глава Башкирии - о беспорядках в Баймаке: Мы покажем истинное лицо этих ребят

Глава Башкортостана Радий Хабиров высказался о ситуации в Баймаке. Он напомнил о своих словах о том, что не будет терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию.

"Все эти годы вот, что происходило. В 2020 году мы провели работу, чтобы признать организацию "Башкорт"* экстремистской. Считаю, что на тот момент это было абсолютно правильным решением. Но ряд руководителей организации этого не понимали и все эти годы в той или иной форме привлекались к ответственности", - сообщил Хабиров в своих соцсетях

Он напомнил, что Фаиль Алчинов* уже привлекался к административной ответственности по экстремизму. Решением Росфинмониторинга он включен в реестр лиц, причастных к экстремистской, террористической деятельности, что, по мнению Хабирова, является очень серьезным обвинением.

"Можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая. Группа лиц, часть из которых находится за рубежом, по сути, являясь предателями, призывают к отделению Башкортостана от России. Они призывают к партизанской войне здесь. Это и Габбасов*, который судим за убийство, это маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахметшин, который судим за наркотики", - заявил Хабиров.

Глава Башкирии переживает, что где-то есть вина представителей власти и даже его лично в том, что "до конца не объяснили людям, не раскрыли суть и содержание этих людей".

"Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят", - пишет Хабиров.

Он напомнил, что не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так.

"Как глава республики я буду республику защищать. Я очень благодарен нашим людям, благодарен баймакцам, нашему обществу в целом. В Баймак со всей республики приехали несколько сотен человек, пришли жители Баймака, посмотрели и ушли. Подчеркиваю, нам нужно более активно рассказывать, чем мы живем и что это за люди. Поэтому эту работу будем продолжать. А так Башкортостан развивается, будем идти вперед", - подытожил Радий Хабиров.

Напомним, 17 января в Баймаке произошли столкновения протестующих с ОМОНом после оглашения приговора активисту Фаилю Алсынову*. Суд приговорил его к четырем годам колонии по 282-й статье. Дело рассматривалось в закрытом режиме. У суда, по словам очевидцев, собралось несколько тысяч человек. Собравшиеся требовали освободить активиста от уголовной ответственности. В Telegram-каналах появились кадры, на которых ОМОН щитами пытается оттеснять толпу, задерживает и уводит в автозаки людей.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ведомстве заявили, что в ходе массовых беспорядков пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

*Фаиль Алчинов: Росфинмониторингом внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

*Руслан Габбасов: включен Минюстом в число физлиц-иноагентов, Росфинмониторингом внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

*"Башкорт": 22 мая 2020 г. решением Верховного суда Башкортостана организация "Башкорт" признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России.