Лотерейными миллиардерами стали логопед и токарь из Тюмени

Лотерейными миллиардерами стали семейная пара из Тюмени, логопед и токарь – Светлана и Юрий Семеновы, сообщили в "Столото".

В декабре Юрий Семенов купил несколько подарочных наборов "Новогоднего миллиард" и один из тубусов подарил жене со словами: "Выигрыш делим поровну".

Сообщается, что на выигрыш победители хотят купить новое жилье, открыть частный логопедический центр для детей с речевыми отклонениями, купить новую машину и съездить в путешествие. Часть выигрыша семья потратит на адресную благотворительность. Еще супруги намерены поделиться деньгами с детьми и заняться здоровьем.

"Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом", — рассказала Светлана.

Тюменцы в браке уже 40 лет, у пары есть награда "Семья года" в честь Дня семьи, любви и верности.