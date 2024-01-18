18 Января 2024
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Образование Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Вагайском районе построили новую школу

В Вагайском районе построили новую школу, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Учебное заведение поселка Иртыш теперь находится в собственности Тюменской области, сообщает Департамент имущественных отношений региона.

Здание рассчитано на 60 учеников. Здесь также есть отделение дошкольного образования на 10 детей. Кабинеты оборудованы всем необходимым, есть свой пищеблок с обеденным залом, вместительный спортзал и хореографический класс. На улице – универсальная площадка, где можно поиграть в мини-футбол, баскетбол, волейбол, установлен спортивный комплекс ГТО.

Региональное ведомство подготовило документы для передачи школы в муниципальную собственность. Объект построен в рамках программы замены ветхих деревянных школ. Торжественное открытие состоялось 29 декабря 2023 года.

Напомним, 2023 год для образования Тюменской области выдался плодотворным. В регионе открылось уже шесть новых школ. В том числе три крупных образовательных учреждения в Тюмени в рамках национального проекта "Образование", который реализуется в России по поручению президента Владимира Путина.

В ближайшие два года власти предусмотрели средства на проектирование и строительство в области еще 30 школ в бюджете Тюменской области.

Теги: школа, учебное заведение, образование


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