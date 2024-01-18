Мамы Кировской области будут получать зарплату

Кировская область ввела «зарплаты» мамам. В Кировской области одобрен закон о «зарплатах» мамам, родившим первенцев.

Важно отметить, что регион стал первым в России, где введена такая мера поддержки семей. Автором инициативы выступил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Как пояснили Накануне.RU в пресс-центре Правительства региона, речь идет о доплате к уже существующим выплатам для женщин, родивших или усыновивших ребенка с 1 января 2024 года по 31 декабря 2026 года, – так, чтобы общий размер выплат составлял 38 203 рубля – это уровень средней заработной платы по региону.

Таким образом, как ранее заявлял Александр Соколов, в Кировской области появилась новая профессия – мама.

"Зачастую именно на первенца молодой семье сложнее всего решиться. И мы готовы доплачивать маме до среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону", - подчеркнул Александр Соколов.

Доплата будет производиться тем мамам, которые имеют регистрацию и постоянно проживают в Кировской области не менее 6 месяцев до момента рождения (усыновления) ребенка. При назначении пособия статус женщины – состоит она в браке или нет – не учитывается.

По предварительным расчетам, уже в 2024 году, который объявлен президентом России Годом семьи, «зарплату» будут получать около 2 600 кировских мам. Символично, что такая мера принята в Кировской области в год 650-летия региональной столицы – города Кирова, где большое внимание уделяется вопросам развития демографии и поддержки семей.