СМИ: Украина до сих пор не получила NASAMS из-за отсутствия договора с США

Украина до сих пор не получила обещанный Канадой зенитный ракетный комплекс NASAMS из-за отсутствия соответствующего договора с США, сообщает Globe and Mail со ссылкой на канадских чиновников.

В марте прошлого года Канада заплатила США 406 миллионов долларов за эту систему, но она так и не попала в пользование к ВСУ.

По данным издания, переговоры по данному вопросу еще ведутся. На прошлой неделе глава минобороны Канады Билл Блэр на встрече с американским послом Дэвидом Коэном просил об ускорении процесса, пишет РИА Новости.

NASAMS (англ. Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. NASAMS может уничтожать БПЛА, баллистические ракеты, вертолеты, самолеты, крылатые ракеты и другие цели.

Комплекс разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.