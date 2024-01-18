18 Января 2024
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Россель предрек непростые времена для Свердловской области

Экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель, много лет возглавлявший регион, поздравил область с юбилеем. В своем поздравлении он предрек непростые времена, которые, по его мнению, скоро наступят.

Напомним, на этой неделе Среднему Уралу исполнилось 90 лет. Как написал сегодня Россель в своем официальном Telegram-канале, из-за простуды он не смог вчера принять участие в мероприятиях по празднованию юбилея. Экс-глава региона признался, что это "может и не случайно", и поделился своими мыслями о прошлом и будущем области.

Россель отметил, что сегодня еще рано говорить о том, что было и 90, и 30 лет назад с исторической точки зрения.

"Спустя десятилетия потомки оценят то, что было сделано, в том числе и то, что мне пришлось пережить на моем политическом веку, правильность принятых решений. В одном уверен – я всегда защищал главное богатство Свердловской области – ее трудолюбивых и честных людей, всегда действовал в их интересах", - заявил бывший губернатор.

По его мнению, сегодня он мог бы говорить, как "открыл область миру, спас ее от голода и гибели, предотвратил гражданскую войну".

свердловская область стела(2008)|Фото: Накануне.ru

"Но время и история сами расставят все на свои места. Главное – знать и уважать свою историю, понимать ее и уметь пользоваться ее знаками. Если обернуться назад, все видно – и взлеты, и падения, которые в точности повторяются на новом витке истории", - предупредил Россель.

А дальше он высказал мнение, что может ожидать регион уже в ближайшем будущем.

"Не могу не сказать, что и сейчас совсем скоро вновь наступит повторение именно этого витка истории, когда резко сократятся гособоронзаказ и многомиллиардные бюджетные трансферты, когда вновь придется говорить не о росте, а о спасении экономики наших предприятий, обеспечении людей заработной платой и рабочими местами", - размышляет экс-глава региона.

Однако он призывает не унывать.

"Здесь живет трудовая память десятков поколений! Будем же жить и работать! У нас нет иного пути – только продолжать их славные дела, реализовывать их заветы, мечты и чаяния во имя будущего России, во имя того, чтобы ее мощное горячее промышленное сердце никогда не остановилось!", - заключил Эдуард Россель.

Стоит отметить, что нынешним губернатором Свердловской области является Евгений Куйвашев. При нем госдолг региона продолжает расти, а дефицит областного бюджета превышает миллиарды рублей.

Теги: Россель, Свердловская область, история, губернатор


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