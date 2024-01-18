В России за год продано почти 7 миллионов подержанных автомобилей

В России продолжают расти продажи подержанных автомобилей. И их структура значительно отличается от рынка новых машин. Здесь особой популярностью пользуются довольно старые машины ушедших из страны производителей: Ford, Toyota, Kia и Hyundai. Среди лидеров также не самые свежие версии Lada, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные агентства "Автостат".

В целом за год рынок б/у автомобилей вырос на 17%, было продано почти 6,7 млн автомобилей. Это докризисный уровень начала 20-х годов. Для сравнения: рынок новых машин вырос на 69%, но в абсолютных числах едва превысил 1 миллион.

Самыми популярными моделями на вторичном рынке являются Ford Focus, Lada 2114 Samara, Kia Rio и Hyundai Solaris.