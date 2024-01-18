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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Фото: Следственный комитет РФ

В СКР назвали причину смерти двух детей от взрыва газа в Махачкале

Следователи назвали причину взрыва газа в частном доме Махачкалы. Погибли двое детей.

"Причиной хлопка газовоздушной смеси стала утечка газа", - говорится в сообщении управления СКР по Дагестану.

В СКР сообщили о том, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По версии следствия, утечка произошла из-за нарушений требований пожарной безопасности "во время самовольного демонтажа газового узла, соединенного с газопроводом".

Семья из пяти человек – родители и трое детей – получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. Пострадавшие – в крайне тяжелом состоянии, площадь ожогов – 95-100%.

Теги: Махачкала, частный дом, взрыв газа, ребенок


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