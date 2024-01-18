18 Января 2024
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Фото: Накануне.RU

Исследование выявило заметное поглупение студентов за последние 70 лет

За последние 70 лет интеллектуальный уровень студентов заметно снизился. Такой вывод делается в исследовании канадских ученых, опубликованных в журнале Frontiers in Psychology.
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В статье отмечается, что если ранее IQ студентов был заметно выше IQ населения в целом, то сейчас это уже не так. Это связано с тем, что раньше в университетах был серьезный отбор, в то время как сейчас многие вузы берут всех подряд. В результате IQ студентов и выпускников университетов снизился до среднего показателя для населения. Сегодня окончание университета встречается чаще, чем окончание средней школы в 1940-х годах. Фактически университеты опустились до уровня школы.

Анализ показывает, что средний IQ студентов старших курсов сегодня составляет всего 102 балла и снижается примерно на 0,2 балла IQ в год.

"Эти выводы имеют важные последствия. Во-первых, университеты и профессора должны осознать, что студенты больше не выдающиеся, а просто средние, и должны скорректировать учебные планы и академические стандарты. Во-вторых, работодатели больше не могут полагаться на то, что кандидаты с университетским образованием будут более способными или умными, чем те, у кого нет диплома. В-третьих, студенты должны осознать, что поступление в университет больше не является присоединением к элитной группе", - пишут авторы.

Несмотря на то, что оценка умственных способностей по индексу IQ многими критикуется, снижение уровня образования и поглупение учащихся признается практически всеми в мире. Полученный вывод лишь статистически подтверждает наблюдения.

Теги: студенты, образование


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