"Транснефть – Сибирь" в 2023 году модернизировало и ввело в эксплуатацию 195 объектов

"Транснефть – Сибирь" в 2023 году в рамках реализации программ технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта модернизировало и ввело в эксплуатацию 195 объектов линейной части магистральных нефтепроводов (МН) и нефтеперекачивающих станций (НПС), сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

С целью повышения надежности системы магистральных трубопроводов в минувшем году заменены и введены в эксплуатацию 11 участков линейной части МН общей протяженностью 82 км, в том числе в местах пересечения с водными преградами выполнена замена 37,4 км трубы.

Построены и введены в эксплуатацию по одному резервуару для нефти на ЛПДС "Александровская" и ЛПДС "Красноленинская". На основании результатов полной технической диагностики проведена реконструкция пяти резервуаров. В частности, выполнена частичная замена металлоконструкций стенки, днища и кровли резервуаров в местах выявленных дефектов, проведены работы по устройству антикоррозионной защиты, систем пожаротушения.

В целях модернизации электронасосного оборудования в течение года на нефтеперекачивающих станциях заменено 17 магистральных и подпорных насосов, 14 электродвигателей. Новое оборудование производства челябинских компаний "Транснефть Нефтяные Насосы" и "Русские электрические двигатели" обладает улучшенными показателями качества и энергоэффективности, увеличенным межремонтным периодом.

На НПС-4 ЛПДС "Салым" и НПС-3 ЛПДС "Муген" введены в эксплуатацию новые автоматизированные системы управления технологическим процессом, что повысило уровень контроля, управления и защиты оборудования.

Кроме того, нефтепроводчики построили и ввели в эксплуатацию новую высоковольтную понижающую подстанцию 110/6кВ, построенную в рамках реконструкции существующей подстанции нефтеперекачивающей станции №1 (НПС-1) ЛПДС "Муген" (Тюменская область). Реконструкция подстанции проводилась с целью повышения надежности электроснабжения инфраструктурных объектов системы магистрального нефтепровода Усть-Балык – Омск.

В целях повышения уровня противопожарной защиты инфраструктурных объектов построено и введено в эксплуатацию пожарное депо на 4 выезда на ЛПДС «Демьянское», а также выполнено техническое перевооружение комплексной системы автоматического пожаротушения (КСАП) НПС "Холмогоры" и ЛПДС "Уват". Модернизация КСАП позволила сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию станций пожаротушения нефтеперекачивающих станций, а также повысить энергоэффективность оборудования.

Проведение работ, предусмотренных программой технического перевооружения и реконструкции нефтепроводного предприятия, позволяет поддерживать безаварийную эксплуатацию производственных объектов, задействованных в транспортировке нефти, а также обеспечивать промышленную и экологическую безопасность.