В Нижневартовске контактных по кори начнут отправлять на карантин

В Нижневартовске вводят жесткие меры борьбы, чтобы не допустить массовой вспышки кори, сообщает "Мегаполис" со ссылкой на свои источники.

Якобы медики получили распоряжение: в случае выявления в доме больного корью, передавать в поликлиники данные всех жильцов, как контактных. Непривитые должны будут сдать кровь на антитела, если результат будет положительным - им разрешат выходить из дома, в противном случае - отправят на 21-дневный карантин.

Напомним, ранее в поликлиниках Нижневартовска открыли корь-центры, а в школах Нижневартовска было введено дистанционное обучение из-за роста заболеваемости корью.