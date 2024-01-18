Уральский застройщик получил предупреждение от УФАС

Свердловское УФАС нашло признаки недобросовестной конкуренции в действиях застройщика из Каменска-Уральского. Ему выдано предупреждение.

Как сообщили Накануне.RU в областном антимонопольном ведомстве, представитель застройщика публично в прямом эфире заявил о работе компании с 2015 года и возведении более 10 многоквартирных домов. Трансляция велась в эфире телеканала и была выложена в социальной сети. Однако в УФАС выяснили, что на самом деле компания начала свою деятельность только в 2022 году.

Сам застройщик объяснил распространение преувеличенных сведений о деятельности личным трудовым опытом директора, как руководителя строительных организаций. Но в УФАС посчитали, что эти обстоятельства не являются достоверными и вводят людей в заблуждение, что может быть недобросовестной конкуренцией.

Антимонопольное ведомство выдало ООО "СЗ "Квадро" предупреждение о прекращении действий, содержащих признаки нарушения законодательства. Как отметили в УФАС, компания уже удалила сюжет из соцсети и выпустила опровержение.