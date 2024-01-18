18 Января 2024
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Происшествия Сибирский ФО
Фото: Накануне.ru

В Новокузнецке в -20 прорвало трубопровод и затопило улицу

В Новокузнецке – втором по величине городе Кузбасса – в одном из спальных районов прорвало трубопровод, вода затопила проезжую часть и тротуары. Температура воздуха в регионе сейчас держится на отметке -23, поэтому вода тут же замерзает.

"До устранения аварии перекрыто движение автомобильного транспорта от разворотного кольца пр. Запсибовцев (местный проезд) до ул.Новоселов. На участке дежурит патрульный экипаж ГИБДД", - говорится в сообщении администрации Новоильинского района Новокузнецка.

Тем временем, в Новосибирске до сих пор продолжается устранение аварии на теплотрассе. "За ночь областная больница и большинство жилых домов в Ленинском и Кировском районах города были переподключены на нормальные параметры теплоснабжения. Отключенными остаются дома непосредственно в районе прорыва магистрального трубопровода", - сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Коммунальщики обещают начать подключать остывающие дома к теплу после 14 часов.

 

Теги: новокузнецк, авария, трубопровод, потоп


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