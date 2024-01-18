18 Января 2024
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Происшествия СЗФО В России Ленинградская область
Фото: t.me/gubernator_46

Baza: ВСУ пытались атаковать морской порт в Ленобласти дронами-камикадзе

ВСУ минувшей ночью пытались атаковать морской порт в Ленинградской области дронами-камикадзе, пишет Baza.

Ранее Минобороны РФ впервые с начала СВО сообщило о перехвате украинского БПЛА на Ленобластью.

Baza утверждает, что беспилотники были запущены со стороны Украины и пролетели через Брянскую, Смоленскую, Тверскую и Новгородскую области.

По данным телеграм-канала, всего было запущено три беспилотника. Два из них были подавлены силами РЭБ и упали в Финский залив, еще один был сбит над территорией нефтеналивного терминала. Обломки дрона упали на открытой территории одной из элеваторных площадок порта, между резервуарами с мазутом. После падения дрон взорвался, начался пожар. Его площадь составила 130 квадратных метров.

Напомним, в Минобороны РФ сообщали, что российские средства ПВО в ночь на 18 января сбили украинский беспилотник над Московской областью и перехватили БПЛА над Ленинградской областью.

Теги: всу, дроны, ленобласть, морской порт


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