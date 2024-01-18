В Махачкале рванул газ, погиб ребенок

В жилом доме в Махачкале рванул газ. Врачи пытаются спасти жизни пострадавших. Есть жертва – ребенок.

Семья из пяти человек – родители и трое детей – получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшего сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. Один из детей умер.

Двое взрослых и двое детей сейчас получают интенсивную терапию в Ожоговом центре республиканской клинической больницы. Пострадавшие – в крайне тяжелом состоянии, площадь ожогов – 95-100%, сообщает Минздрав Дагестана.