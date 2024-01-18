Транзит российского газа через Украину может скоро прекратиться – глава концерна OMV

Транзит российского газа через территорию Украины в Европу может в ближайшее время прекратиться, считает генеральный директор австрийского газового концерна OMV Альфред Штерн.

В интервью изданию die Presse он сказал, что контракт на транзит углеводородов между Россией и Украиной может быть не продлен, а действующий договор скоро истекает. "Мы считаем, что существует большой риск. Риск высок, и мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы", - заявил топ-менеджер.

У OMV контракт на поставку газа с Россией заключен до 2040 года. Несмотря на это, Австрия старается закупить газ в Италии и Германии, чтобы диверсифицировать риски.