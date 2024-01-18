В Югре на бывшего инспектора отделения по вопросам миграции завели еще одно дело

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении бывшего инспектора отделения по вопросам миграции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Она подозревается в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, подозреваемая незаконно зарегистрировала по месту жительства своего знакомого, поставив штамп о регистрации и подпись. Собственник жилья согласия не дал и не предоставлял в органы миграционного учета документы.

Ранее в отношении подозреваемой уже было возбуждено уголовное дело по аналогичному факту. Следователи устанавливают все обстоятельства преступлений.