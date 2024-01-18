Генпрокурору направили жалобу на прослушку приема пациентов в московских больницах

В больницах Москвы будут вести аудиозапись при приеме пациентов. Это будто бы поможет повысить качество обслуживания, хотя напоминает обыкновенную прослушку разговоров.

Норма о прослушке содержится в приказе Департамента здравоохранения города Москвы №1241 "О тиражировании проекта по проведению аудиоконтроля амбулаторного приёма врача в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому и детскому населению". Все разговоры будут якобы обезличены.

Нововведение вызвало резкую критику. В КПРФ это назвали желанием властей закрепить власть над каждым индивидом. Это "цифровой ошейник" для врачей и на пациентов, который завтра будут на учителях, преподавателях, школьниках и студентах.

Интересно, что в приказе есть ссылка на приказ Депздрава Москвы от 23 октября 2023 г. № 1035 "О проведении пилотного проекта по внедрению инструмента "аудиоконтроля амбулаторного приема врача" в ГБУЗ "ГП N 2 ДЗМ" и ГБУЗ "ГП N 109 ДЗМ", который будто бы хорошо себя показал. Но текста этого приказа в публичном доступе нет, как и результатов этого эксперимента. То есть все содержится втайне. Также не было никакого обсуждения.

Самое унизительное для врачей, что приказ регулирует их речь.

"Завершите прием доброжелательной фразой, например, "Всего доброго!" или "До свидания!". Не рекомендуется завершать прием следующими фразами и формулировками: "Ждем вас снова", "Идите уже", "Пока", "Ну, все", "Выздоравливайте!", "Не болейте" и тому подобное", - говорится в приложении к приказу, притом что последние два выражения никак не могут быть признаны недоброжелательными.

Напомним, по планам Минцифры, к 2030 году у 100% граждан должны быть цифровые медкарты.

"Мы наблюдаем движение к роботизации врачебной помощи в целом. Все это напоминает о реализации в России проекта Всемирного банка по тотальной цифровизации всех сфер жизнедеятельности. Кому-то за рубежом очень нужно, чтобы Россия со всем ее населением была "абсолютно прозрачна". К сожалению, до сих пор, несмотря на СВО, у нас продвигается вполне глобалистский проект, имеющий целью тотальный цифровой контроль за людьми", - считает организация "Общественный уполномоченный по защите семьи".

На приказ обратили внимание в СПЧ. Член Совета Марина Ахмедова написала, что ее беспокоит вопрос медицинской тайны и "ее разглашения на всю Ивановскую".

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила запрос генеральному прокурору с просьбой проверить приказ Депздрава Москвы на соответствие нормам федерального законодательства. Такой же запрос направил прокурору Москвы президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. Юристы считают, что приказ может и должен быть отменен как незаконный.