Новосибирские IТ-специалисты представили на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ уникальные разработки

В рамках Дней российской экономики, которые проходят с 16 января по 2 февраля на площадках выставки-форума «Россия» на ВДНХ, состоялся День цифровизации, организованный Минцифры России. Свои ИТ-проекты в рамках IT- дня представила и Новосибирская область.

Отраслевой форум прошел при участии заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева.

В состав делегации Новосибирской области вошли заместитель Губернатора, ответственный за цифровую трансформацию, Максим Кудрявцев и министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь.

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, Новосибирская область презентовала базовую платформу по разработке программного обеспечения и аппаратных комплексов с использованием передовых технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для управления городской инфраструктурой и строительством. Цифровой двойник городской инфраструктуры облегчит человеку принятие решений за счёт анализа больших данных, собираемых с различных городских систем. Проект будет реализован на базе центра в сфере искусственного интеллекта в НГУ.

В ходе строительства второй очереди Академпарка новосибирского Академгородка планируется запуск комплекса для создания VR-контента, в основе которого будет съемочный павильон цифрового погружения, производственная техническая студия, студия инженерных решений, сервисы проката оборудования и студия цифрового производства.

Система видеосудейства «Форвард Рефери», разработанная в Новосибирском Академгородке, предназначена для помощи арбитрам и судьям в разборе спорных моментов игры. Комплекс успешно применяется на более чем 50 аренах в России, Белоруссии, Казахстане, Чехии и Китае. Уникальность системы – возможность демонстрировать замедленный покадровый просмотр с разрешением до 200 изображений в секунду. Посетители выставки могли лично убедиться в возможностях сервиса – на специально оборудованной площадке для игры в хоккей совершить пробный бросок и увидеть его в замедленном повторе.

«Часть сервисов еще в разработке, часть уже внедрена. С гордостью отмечу, все эти инициативы не только реализуют программы импортозамещения, но и создают продукты, которые могут легко и свободно конкурировать на международной арене», – подчеркнул Максим Кудрявцев.

Члены Правительства Новосибирской области приняли участие в пленарной сессии «Как развивалась российская ИТ‑отрасль: история успеха национальных лидеров». Представители ведущих российских ИКТ-компаний рассказали о достижениях в отрасли за последние 6 лет. В течение дня прошла серия встреч, выступлений, дискуссий, посвящённых цифровизации в жизни людей, бизнесе и государстве, серия образовательных мероприятий с участием Росатома, СБЕРа, Почты России и других крупных компаний, мастер-классы по робототехнике, 3Д-моделированию. Завершился отраслевой День цифровизации концертом российских артистов и блогеров, которые получили известность благодаря интернету.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» организована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Экспозиция Новосибирской области на ВДНХ представлена в соответствии с распоряжением Губернатора Андрея Травникова.