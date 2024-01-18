В Тюмени третий день ищут мужчину, которого засосало в канализацию

В Тюмени продолжаются поиски сотрудника "Сервис-Групп", упавшего в камеру гидротехнического резервуара во время работ на очистных сооружениях, сообщили Накануне.RU в тюменском водоканале.

Поиски осложняются тем, что сооружения продолжают работать, очищая более 180 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Поиски вели с помощью роботов телеинспекции. Пострадавший не обнаружен. Ночью, когда поток стоков в системе минимальный, спасатели обследовали часть подземных коммуникаций сооружений очистки сточных вод.

Инцидент произошел 16 января. В тюменском "Водоканале" сообщили, что сотрудник подрядной организации "пренебрег правилами безопасности". Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.



