Суд арестовал шестерых задержанных при беспорядках в Баймаке

Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке.

Как сообщил РИА Новости представитель суда, пятеро получили 10 суток ареста, еще один - 13 суток.

Ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров заявил, что ситуация в Баймаке успокоилась. Он пообещал, что все виновные в беспорядках будут наказаны.

Напомним, 17 января в Баймаке произошли столкновения протестующих с ОМОНом после оглашения приговора активисту Фаилю Алсынову*. Суд приговорил его к четырем годам колонии по 282-й статье. Дело рассматривалось в закрытом режиме. У суда, по словам очевидцев, собралось несколько тысяч человек. Собравшиеся требовали освободить активиста от уголовной ответственности. В Telegram-каналах появились кадры, на которых ОМОН щитами пытается оттеснять толпу, задерживают и уводят в автозаки людей.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 212 УК РФ (организация и участие в массовых беспорядках), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В ведомстве заявили, что в ходе массовых беспорядков пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

*включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов