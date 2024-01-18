Уральца, обвиняемого в убийстве 16-летней девушки, оставили под арестом до апреля

Свердловский областной суд рассмотрел еще одну апелляцию на арест Эдуарда Голикова, обвиняемого в гибели 16-летней Даны в Каменске-Уральском.

Напомним, 1 сентября 2023 года мужчине, задержанному по делу о смерти девушки, было предъявлено обвинение в убийстве и краже ее телефона. По решению суда уралец был заключен под стражу. Его адвокат подавал апелляцию, но тогда Голикова оставили под арестом.

В конце прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей до 9 апреля 2024 года. Адвокат фигуранта вновь подал апелляцию на это решение. Защитник просил избрать для Голикова меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, рассмотрев материалы дела, облсуд не нашел для этого оснований. Постановление районного суда оставлено без изменений.

Ранее отец 16-летней Даны рассказывал, как, по его мнению, могли убить его дочь. Также называлась предварительная причина смерти девушки.