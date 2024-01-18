18 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Фонд святой Екатерины помог спасению юноши из Березовского

2023 год стал годом испытаний для семьи Шабуровых из Березовского. 15-летний Сава должен был отправиться в загородный лагерь, но во время прохождения медицинской диспансеризации у парня выявили подозрение на туберкулез. Врачи прописали ему курс лечения, а спустя полгода он впал в лекарственную кому – печень не выдержала нагрузки и начала отмирать.

С этого момента началась борьба за жизнь ребенка: при обследовании в ОДКБ стало понятно, что пересадка печени – это единственный шанс на спасение. Уральские врачи сразу же связались со специалистами московского Центра трансплантологии и искусственных органов им. Ак. В.И. Шумакова с соответствующим запросом, а после анализов и диагностики в качестве донора выбрали маму Елену и назначили дату операции.

К сожалению, с каждым часом Саве становилось все хуже и хуже, поэтому он мог не дожить до плановой даты пересадки. Встал вопрос срочной транспортировки ребенка в Москву на специальном борте в сопровождении бригады медицины катастроф. Оперативную поддержку семье и врачам оказал Фонд святой Екатерины - затраты на организацию рейса взяли на себя учредители благотворительной организации.

Фонд святой Екатерины(2021)|Фото: Накануне.RU

«В ночь с 26 на 27 мая Савелия привезли в Москву, и тут же начали пересадку. Пересадка шла где-то 13 часов, потом еще две недели в реанимации. Первую неделю мы вообще не видели сына, затем нам дали возможность приходить, общаться», - вспоминает папа Савелия.

Следующие четыре месяца семья провела в московской больнице, где шла интенсивная реабилитация Савы: после выхода из комы он был парализован. В итоге, благодаря неравнодушию людей, любви родителей и профессионализму врачей, парень встал на ноги. В сентябре он уже был дома в Березовском.

(2024)|Фото: Фонд святой Екатерины

Несмотря на то, что самое страшное уже позади, ребенку требуется постоянное наблюдение врачей. Сегодня вместе с семьей он отправился в Москву на следующий этап восстановления.

Теги: фонд святой екатерины, пересадка печени


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