Пакистан нанес удары по территории Ирана

Пакистан нанес удар по территории Ирана с использованием ракет и беспилотников. В заявлении МИДа Пакистана говорится, что удары были нанесены по объектам в провинциях Систан и Белуджистан на юго-востоке страны. Власти Пакистана заявили, что это была "серия высоко скоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов". Также утверждается, что несколько террористов были убиты.

Также в заявлении говорится, что Пакистан уважает территориальную целостность Ирана. При этом источник Reuters в пакистанской разведке сообщил, что ВВС Пакистана заходили в воздушное пространство Ирана при нанесении ракетных ударов.

Власти Ирана заявили, что в результате ракетного удара Пакистана по иранской территории погибли трое женщин и четверо детей.

Соседние государства находятся на грани разрыва дипломатических отношений. Во вторник Иран нанес ракетный удар, Исламабад заявил, что погибли двое детей, ранены еще трое. После этого из Тегерана был отозван посол Пакистана. Иранские государственные СМИ сообщили, что целями ракетных ударов были две базы группировки Джаиш аль-Адль.

Также появлялись сообщения, что оба государства стягивают к общей границе (протяженностью около 900 км) военные силы.