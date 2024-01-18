Банки вовсю тайно собирают с граждан биометрию

Банки и другие компании тайно собирают биометрические данные граждан, пользуясь их невнимательностью. Об этом пишет "Парламентская газета".

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Издание приводит случай своей журналистки, которая, снимая деньги в банкомате, совершенно случайно увидела на экране уведомление, что, продолжая операцию, она дает банку согласие на получение и обработку ее биометрических данных. Вероятно, расчет делается на то, что люди, занятые вводом пин-кода, этого не заметят и "по умолчанию" дадут свое согласие. В соцсетях люди тоже жалуются на аналогичные хитрости банков, которые вставляют это согласие так, что его легко не заметить.

Член Академии криптографии РФ, доктор физико-математических наук Александр Баранов отмечает, что такой тайный сбор биометрии довольно широко распространен. Например, банки включают пункт о праве собирать биометрические данные граждан в договоры об открытии счетов или оформлении карт, причем мелким шрифтом где-нибудь внизу. Подобное делают и интернет-провайдеры.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев подчеркивает, что тайно собирать биометрию нельзя. С другой стороны, если человек подписал договор, то кто виноват, что он его не прочитал? Поэтому и граждане должны быть бдительны. Так что данный способ сбора биометрии не является тайным, ведь от людей информацию не прячут.

На эту проблему в декабре обратила внимание сенатор Ирина Рукавишникова. Она сообщила, что среди владельцев информационных ресурсов стало распространенной практикой включение положений о согласии на обработку персональных данных в пользовательские соглашения. При этом зачастую пользователь принимает данное соглашение, просто оставаясь на сайте. То есть люди автоматически предоставляют владельцам сайтов доступ к своей личной информации, которая в последующем может быть передана третьим лицам.

Президент компании InfoWatch Наталья Касперская считает, что сдавать биометрические данные нельзя, так как они наверняка будут украдены и это может иметь критические последствия для человека.

Как сообщалось, к концу 2023 года в Единую биометрическую систему от банков были переданы десятки миллионов ранее собранных биометрических образцов россиян.