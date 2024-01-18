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Фото: Накануне.RU

Премьер-министр Башкирии: Ситуация в Баймаке успокоилась

Ситуация в Баймаке успокоилась, заявил "Ведомостям" премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

По его словам, общество "поддержало главу республики и правоохранительные органы". Назаров напомнил, что по факту беспорядков возбуждено уголовное дело.

"Все будут наказаны. Никто не позволит в республике дестабилизировать ситуацию", — сказал он.

Приговор активисту Фаилю Алчинову* премьер назвал "продолжением борьбы с экстремизмом".

Ранее Следственный комитет сообщил, что в ходе массовых беспорядков у здания суда в башкирском городе Баймак пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, 17 января в Баймаке произошли столкновения протестующих с ОМОНом после оглашения приговора активисту Алсынову*. Суд приговорил его к четырем годам колонии по 282-й статье. Дело рассматривалось в закрытом режиме. У суда собралось несколько тысяч человек. В Telegram-каналах появились кадры, на которых ОМОН щитами пытается оттеснять толпу, задерживают и уводят в автозаки людей.

Алсынова* осудили за высказывания на митинге в 2023 году, когда он выступал против расширения золотодобычи в регионе. Следствие посчитало, что в одном из выступлений на башкирском языке он высказался против мигрантов, работавших на приисках. Судебная экспертиза сочла, что в словах активиста есть признаки разжигания розни, его обвинили в экстремизме.

*включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

Теги: баймак, башкирия, назаров, беспорядки


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Развитие сюжета:

Ранее 18.01.2024 09:22 Мск Суд арестовал шестерых задержанных при беспорядках в Баймаке

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