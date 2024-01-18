18 Января 2024
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Происшествия За рубежом
Фото: Reuters / Karen Toro

В Эквадоре убит прокурор, расследовавший нападение на телеканал

В городе Гуаякиль убит прокурор, который расследовал нападение вооруженных людей на студию телеканала TC Televisión.

Злоумышленники расстреляли его в автомобиле, выпустив не менее 20 пуль, приводит РБК данные газеты El Universo.

О беспорядках, во время которых захватили телеканал в Гуаякиле, стало известно 10 января. По данным российского посольства в Эквадоре, среди пострадавших и захваченных заложников граждан РФ нет.

Эквадор находится на северо-западе Южной Америки, граничит с Перу и Колумбией. Население – около 18 млн человек.

Теги: Эквадор, Гуаякиль, беспорядки, мафия


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