В Эквадоре убит прокурор, расследовавший нападение на телеканал

В городе Гуаякиль убит прокурор, который расследовал нападение вооруженных людей на студию телеканала TC Televisión.

Злоумышленники расстреляли его в автомобиле, выпустив не менее 20 пуль, приводит РБК данные газеты El Universo.

О беспорядках, во время которых захватили телеканал в Гуаякиле, стало известно 10 января. По данным российского посольства в Эквадоре, среди пострадавших и захваченных заложников граждан РФ нет.

Эквадор находится на северо-западе Южной Америки, граничит с Перу и Колумбией. Население – около 18 млн человек.