В МВД не подтвердили, что лифт с жительницей Екатеринбурга сорвался с 7-го этажа

В полиции рассказали подробности инцидента с лифтом в Екатеринбурге, в результате которого пострадала женщина.

Напомним, все случилось 17 января в многоквартирном жилом доме по улице Косарева. По факту случившегося сейчас расследуется уголовное дело.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, информация некоторых СМИ, что лифт сорвался с высоты 7-го этажа и упал вместе с находившейся в нем женщиной, не соответствует действительности.

"В реальности лифт застрял между 8-м и 7-м этажами. Выражаясь на сленге специалистов, лифт "сел на клинья". От резкой остановки кабины у пострадавшей имеются подозрения на травмы, сейчас ее тщательно обследуют в 36 ГКБ Екатеринбурга. Потерпевшая по имени Мария проживает в этом доме", - отметил полковник Горелых.

О состоянии пострадавшей рассказали в областном Минздраве. По данным ведомства, жительница Екатеринбурга в сознании была доставлена в стационар нейрохирургического отделения профильной больницы с травмой позвоночника. Угрозы ее жизни нет, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также в обстоятельствах разбирается прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере ЖКХ. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры.