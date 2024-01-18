Ученые оценили ущерб экономике от преждевременных смертей россиян

Ученые подсчитали, во сколько обходится российской экономике преждевременная смертность граждан от основных заболеваний и внешних причин.

Ущерб от одного недожитого года каждого россиянина составляет от 226 до 513 тыс. руб. Таким образом, потери можно оценить в сумму от 15 до 24 трлн руб. в год, полагают эксперты Центрального экономико-математического института РАН.

Среди основных болезней дороже всего экономике "обходятся" заболевания системы кровообращения (до 4,8 трлн руб. в год приходится на них). Внешними причинами чаще всего становятся ДТП, случайные отправления (до 5,2 трлн руб. в год), передает РБК со ссылкой на работу экспертов.

Преждевременной смерть считается, если случается раньше возраста ожидаемой продолжительности жизни. Сейчас она составляет в стране примерно 73 года.